Herrera y Chucky tendrán dura prueba

Ciudad de México.- Los mexicanos no tuvieron la mejor de las suertes en el sorteo de la Champions League, y pagaron caro ser segundo lugar de sus respectivos grupos. Hirving Lozano se medirá al Barcelona en los Octavos de Final de la Liga de Campeones, según determinó el sorteo realizado este mediodía en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza).



El equipo napolitano llega a los Octavos de Final de la Copa de Europa tres años después de la última vez, cuando fue eliminado en esa ronda por el Real Madrid, y lo hace como segundo clasificado del grupo E, en el que acabó a un solo punto de distancia del líder Liverpool.



A nivel táctico, el equipo que entrena Gattuso juega con un 4-3-3, con el español Fabián Ruiz y el polaco Piotr Zielinski de volantes protegidos en el centro del campo por el brasileño Allan Marques.



Por su parte Héctor Herrera enfrentará al vigente campeón, Liverpool, al ser el rival del Atlético de Madrid .



El conjunto inglés partirá como favorito en la eliminatoria, si no ocurre ninguna catástrofe de aquí a febrero. Lo hará porque es el vigente campeón de la competición y el conjunto más en forma del Viejo Continente.



El Liverpool probablemente sea el equipo más complicado que le podía tocar al Atlético y a su favor van a contar con la inercia del campeón y la vuelta en casa. A favor de los rojiblancos es que no tendrán tanta presión.