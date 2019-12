Herrera y Ebrard repiten como secretarios con mejor reputación

¿Por qué Herrera es el mejor evaluado? Simple: el titular de la, generó 42% del total de la cobertura de la Secretaría de. Además la UIF y la Liga MX firmaron un convenio para que el dinero del crimen organizado no llegue a los equipos del futbol y Nieto dio a conocer dos denuncias contra Gerardo Ruiz Esparza y aseguró que se han bloqueado 858 cuentas en lo que va del sexenio. ¿Será que mediáticamente Herrera es sombra de Nieto?, ¿la manzana envenenada?y fue recibido por Marcelo Ebrard en el aeropuerto Benito Juárez, lo que provocó 32% de su cobertura mediática. Sin embargo, la pregunta es: ¿habrá recibido la manzana envenenada? El último arranque de Donald Trump fue declarar que los grupos del crimen organizado en México serían considerados terroristas, lo que traería implicaciones desastrosas.Román Meyer Falcón: “¡Acá estoy! ¡No se olviden de mí!” Por primera vez desde que se hace el estudio, el secretario Meyer forma parte de los cinco mejor evaluados, ya que presentó el Programa Nacional de Vivienda. Esta acción generó 86% de su cobertura mediática en noviembre. Otro tema importante fue su comparecencia ante los diputados, en la que aseguró que están recuperando terrenos robados por administraciones pasadas.. Limpiando la casa. Junto con la UIF, anunció que se investiga a tres gobernadores y a nueve superdelegados, lo que provocó 12% de cobertura mediática. Asimismo, afirmó que la austeridad republicana ha ahorrado 11 mil millones de pesos. Hasta ahora han iniciado 50 investigaciones contra funcionarios públicos vinculados con el huachicoleo, y dijo que 77 mil servidores públicos han transparentado sus declaraciones patrimoniales (excepto Manuel Bartlett).Condecorados. El almirante Ojeda logró recomponer el mal resultado del mes pasado, pues la conmemoración del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana representó 40% de su cobertura mediática. Sin embargo, al almirante Ojeda le tocó bailar con el más feo y tuvo que acompañar a Alfonso Durazo a la comparecencia por el caso Culiacán; también estuvo con Marcelo Ebrard durante un recorrido en el lugar donde ocurrió el ataque a la familia LeBarón., descompuesto. Por segundo mes consecutivo fue el secretario peor evaluado: 41% de su cobertura estuvo relacionada con la masacre de la familia LeBarón y no salió bien librado de la comparecencia frente a senadores por el “culiacanazo”. Por otro lado, aseguró que el ataque cibernético a Pemex fue controlado y que entrará en marcha el Registro Nacional de Detenciones. Hasta el momento, el resultado es éste: el año más violento en la historia del México moderno.Rocío Nahle, hackeada. Por el ataque cibernético a equipos de cómputo en Pemex fue la segunda secretaria peor evaluada. Los supuestos hackers pidieron como recompensa varios millones de dólares, pero Nahle lo rechazó. Esto provocó 65% de su cobertura.Asimismo, recibió un espaldarazo dey dijo que confía en su trabajo y en la política energética. Por otro lado, la funcionaria aseguró que no tienen dinero para el desarrollo de campos en aguas profundas, pero sí para la refinería., ventaneada. Fue sorprendida avalando el robo que el gobernador Jaime Bonilla está tratando de perpetuar en Baja California, lo que provocó 17% de su cobertura mediática. Por otro lado, el subsecretario Alejandro Encinas difiere consí fue crimen de Estado. ¿Quién tiene la razón? Lo que es un hecho es que siguen sin resolver el caso de los 43.La Secretaría de Gobernación lanzó una plataforma para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y se aseveró que no habrá impunidad en casos de feminicidio.. Rebasados. El asesinato de algunos miembros de la familia LeBarón generó 24% de su cobertura mediática. El general acompañó al Presidente en la conmemoración del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana y aseguró que las Fuerzas Armadas respaldan con lealtad el proyecto del Jefe del Ejecutivo.. Desabastecidos. Resulta que el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría no tenían medicamento para los pacientes con cáncer, debido a un error administrativo, de acuerdo con el titular de Salud. Esta situación provocó 15% de su cobertura negativa. Madres y padres de familia se manifestaron, bloquearon calles y fueron al Senado, pero, para decirlo en términos mexicanos, “les dieron atole con el dedo”. La Secretaría de Salud confirmó que se han registrado 20 casos de sarampión y que Jalisco es el estado con mayor número de casos de dengue.