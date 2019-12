‘HH’ se lleva el triunfo ante el Betis de Guardado y Lainez

España.- El Atlético de Madrid se metió a la casa del Betis y le pegó un 1-2 como visitante, para sumar su segundo triunfo consecutivo y cortar una racha de cuatro juegos al conjunto bético sin derrota.



En el encuentro hubo mucho sabor a la mexicana, porque del lado colchonero estuvo Héctor Herrera quien jugó los 90 minutos, en un duelo en el que dio una notable presentación dándole solidez al mediocampo del equipo del Cholo Simeone.



Y también, porque del lado del Betis, jugó como titular Andrés Guardado, quien al 70' le dio su lugar a Diego Lainez, quien le cambió la cara al conjunto sevillano, pero no pudo evitar la derrota.



Fue hasta el segundo tiempo que cayeron los goles. El primero al 59', a través del argentino Ángel Correa quien aprovechó un error en la defensa para abrir el marcador.







Cuando el Betis se mostraba más incisivo y con Diego Lainez complicando a la defensa del Atleti, llegó el segundo de los colchoneros al 85', con una soberbia definición de Álvaro Morata con un taconazo dentro del área, tras un buen pase de Correa, quien fue la figura del encuentro.



Sin embargo, el Betis no se fue en blanco porque en tiempo agregado, Marc Bartra logró el descuento, luego de una serie de rebotes dentro del área, en el que la pelota le terminó pegando a Lainez antes del disparo de Bartra.



La victoria catapultó al Atleti a los 32 puntos en el cuarto lugar a dos del Sevilla, mientras que al Betis lo dejó con 23 unidades en la posición 13, antes de cerrar el año.



Al término del encuentro, Andrés Guardado se lanzó a reclamar a los árbitros por no agregar más tiempo luego del gol de Bartra, por lo que el técnico Rubi tuvo que ir a pararlo. El Principito fue amonestado con el encuentro ya terminado.