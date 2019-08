Hicieron todo lo que se pudo por Celso: esposa

Uno de los grandes representantes de la cumbia mexicana, y regiomontano de nacimiento, falleció hoy a los 66 años de edad.



Hasta siempre, Celso Piña, que a pesar de que no compartías nuestros colores, siempre nos hiciste disfrutar de tus canciones.#AdiósRebeldeDelAcordeón pic.twitter.com/gcPfxvaCxJ — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 21, 2019

Hoy es un día triste para música y por ende para el mundo... ha fallecido el grande, el único, el #RebeldeDelAcordeón, el inigualable #CelsoPiña



Poco a poco las leyendas se están extinguiendo... #QEPD Celso, un beso hasta dónde estés pic.twitter.com/a7nMnuClDh — Azucena Uresti (@azucenau) August 21, 2019

Aún con el llanto por el fallecimiento de su esposo, Juany Ortiz declaró que al cantante intentaron por todos los medios revivirlo, pero no se pudo hacer nada.De acuerdo a su esposa, el músico entró por su propio pie a una consulta porque se empezó a sentir mal."Él anteriormente se empezó a sentir mal, pero no decía. Se tomaba la pastilla. Un tiempo llevó un tratamiento y luego ya no volvió. Ya ves que tenía mucho ajetreo y mucho estrés."Hoy tenía cita con el cardiólogo de la Clínica 24, aquí en en el San Vicente lo citó y luego ya, se empezó a infartar", declaró, viuda de Piña.Entre lágrimas, mencionó que le dieron la atención médica requerida."Hicieron todo lo que se pudo hacer, lo entubaron y le pusieron un marcapasos para ayudarlo, pero...", dijo Juany para después ya no poder hablar.La familia del cantante estuvo con él hasta el último momento.