Hidalgo apoyará con 3 mil 750 pesos a contagiados de Covid-19

Hidalgo.- El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, anunció la creación de un Seguro de Emergencia para trabajadores que resulten positivo de contagio de coronavirus Covid-19 y que no cuenten con seguridad social.



De acuerdo con el mandatario estatal, este seguro implica un apoyo de 3 mil 750 pesos para el mes que el afectado tenga que aislarse, con lo que dejaría de tener un sustento.



Además, anunció una nueva fase del programa Hidalgo Te Nutre, en el que de manera conjunta con Segalmex brindarán dotaciones alimentarias a población vulnerable, entre ellos adultos mayores, mujeres embarazadas, menores en edad escolar para que cuenten con lo mínimo necesario para estar debidamente alimentados.



El mandatario también anunció apoyos para pequeños y micro empresarios a quienes se les facilitará el acceso a créditos que empezarán a pagarse en tres meses, a tasa cero; al sector turismo lo eximió del pago del impuesto de prestación por servicio de hospedaje; mientras que durante marzo y abril habrá un 50 por ciento en descuentos en el gravamen de pago a nómina.



Fayad Meneses agregó que para no frenar más la economía, la ejecución de obra pública no se detendrá para preservar empleos directos e indirectos.



En el caso del suministro de agua potable, anunció que se prorrogara durante tres meses los cortes, cobros por reconexión y cortes al suministro del líquido.



También dijo que se mantendrá trabajo coordinado con la Profeco para evitar la especulación en los precios de los productos, con lo que se tendrá se actuara de manera enérgica e inflexible contra “quien pretenda aprovecharse”.