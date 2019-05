Hieren en asalto a estudiante del IPN; iba a la escuela

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) llamó a los estudiantes a no quedarse callados y denunciar cualquier acto delictivo que amenace su integridad, luego de que una alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 12 "José María Morelos" recibió un disparo durante un asalto.El IPN lamentó lo ocurrido a la alumna en su traslado de la estación La Raza del Metro al plantel, a bordo del transporte público, donde ocurrió un asalto alrededor de las 6:50 horas, cuando viajaba con compañeros del mismo plantel y de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás.Además el Politécnico aplicó el protocolo de protección a la comunidad, mediante el cual se realiza un seguimiento del estado de salud de la alumna. También otorga asesoría y acompañamiento a familiares y amigos de la afectada.Detalló que, de acuerdo con reportes médicos, la estudiante se encuentra estable en el hospital y no está comprometida su vida por la lesión en una pierna, a la altura de la pantorrilla, donde no se afectó ni hueso ni tendones, sólo tejido.El IPN llamó a denunciar cualquier acto delictivo que amenace su integridad, a través del número telefónico de emergencia 57296000 extensiones 50090 y 50091, que opera las 24 horas del día, además de descargar la aplicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México “Mi Policía” o utilizar la línea de emergencia 911.Ofreció además reforzar la estrategia en materia de seguridad con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías donde se encuentran planteles del Politécnico, para fortalecer los operativos de vigilancia en puntos identificados como de alta incidencia delictiva.