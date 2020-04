High School Musical: el reencuentro de los integrantes de la película de Disney

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El elenco completo de la película High School Musical se reunirá este jueves 16 de abril, de manera virtual, en el especial “Disney Family Singalong”que se transmitirá en Estados Unidos en medio de la cuarentena por el coronavirus. Los fanáticos de la saga se mostraron emocionados con el anuncio.



Todo indica que el cast de High School Musical será el encargado de cerrar con broche de oro esta transmisión que realiza Disney.







Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale estarán acompañados por sus compañeros Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, y juntos cantarán, cada uno desde su casa, “We’re All In This Together”, el tema emblemático de la primera película.



El especial de Disney presentará también al director de las películas, Kenny Ortega, quien junto a los integrantes de High School Musical , brindarán también un mensaje especial de reflexión en medio de la cuarentena mundial.