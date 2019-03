Higuaín se retira de la Selección Argentina

Gonzalo Higuaín, delantero del Chelsea, declaró que su ciclo con la Selección Argentina ha concluido y el primero en saberlo fue el actual estratega de la Albiceleste, Lionel Scaloni. Así mismo, el atacante se fue en contra de sus críticos, al rechazar que él y el combinado sudamericano fracasaron en las últimas Copas del Mundo."Scaloni me escribió y le dije que la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros por ahí no tanto, mi ciclo ya está", declaró para el programa 90 Minutos de Fútbol.Sobre los que lo critican por las fallas que tuvo en distintas ediciones de la Copa del Mundo y por no poder conseguir un título con la Albiceleste, el Pipita indicó que hubo ocasiones en las que lo calificaron de forma injusta, y aunque acepta las opiniones, pide que las hagan con respeto y coherencia."Llegar a una competición y poder jugar las finales... Si eso es fracasar, no sé. Fracasar es no clasificar a un Mundial, es una palabra enorme", indicó.Gonzalo Higuaín también se dijo feliz por lo hecho en su carrera, pues destacó que ha podido competir en las tres mejores ligas del mundo (LaLiga, Serie A y Premier League).