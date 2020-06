Hija de Angélica Rivera posa con vello en las piernas y genera debate en la red

Escuchar Nota

“¡Se debería de 'normalizar' que las mujeres tengamos las piernas peludas, da una hueva horrible estarse depilando, se tenía que decir y se dijo!”, “Si quiere tener las piernas velludas es muy su onda, neta a nadie le debería afectar esa estupidez. Ni que fuera antinatural”, “Gente estúpida que de todo quiere hacer 'polémica' porque su vida no tiene chiste y necesitan ver qué hacen los demás para que su miserable existencia tenga un poco de sentido. En fin... Te mando mil abrazos”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la joven.



"Hola, por favor ni se molesten en comentar de mis pelos en las piernas. Pobrecitos, ni les hicieron nada a ustedes, no tienen la culpa”, posteó junto a una foto en la que aparece recogiéndose el pelo.



, hija de la actrizy el productor de televisión, ha ganado miles de likes en Instagram con sus looks; sin embargo, recientemente fue criticada por compartir una fotografía en la que muestra sus piernas sin depilar.Una vez más, Fernanda confirmó lo mucho que se ama y acepta su cuerpo tal y como es; dejó en claro que no caerá en provocaciones y críticas, ganándose la admiración de cientos de mujeres que, igual que ella, celebran la belleza femenina en todas sus formas.Fernanda no se quedó callada y a través de sus historias mandó un fuerte mensaje a quienes la criticaron por tener “pelos en las piernas”.En otra publicación, Fernanda escribió “Leg hair, don't care” (pierna peluda, no me importa) y añadió “Ah, y que te valga madre en donde tenga pelos”.y ha utilizado sus redes sociales para hablar de temas con los que miles de mujeres se identifican, tales como la menstruación, los cólicos, el vivir sola y, ahora, el vello, lo que desató un debate en su perfil de Instagram con opiniones a favor y en contra.Con información de Quién