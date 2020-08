Hija de César Duarte promueve amparo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Bertha Isabel Duarte Gómez, hija del exgobernador César Duarte, promovió un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, así como cualquier posible solicitud de detención “provisional” con fines de extradición.



Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, no ha admitido la petición a trámite por considerar que es confusa, situación por la cual pidió a la hija del exmandatario de Chihuahua aclarar la demanda.



Para tal efecto, Bertha Isabel Duarte tiene un plazo de cinco días para referir claramente cuáles son los hechos y abstenciones respecto a la causa penal que señala en dicho amparo; de no hacerlo se acordará lo que en derecho corresponda.



El juez agregó que debe proporcionar datos que pudieran ser útiles para realizar el pronunciamiento correspondiente en el juicio de amparo, así como los hechos que se investigan y la relación que podría tener al respecto.



El exgobernador Duarte fue detenido el 8 de julio y desde esa fecha se encuentra detenido en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, acusado de desvío de recursos millonarios.



El Tribunal de Distrito de Texas mantiene abiertas causas penales contra la esposa e hijos de Duarte, por ser parte de la causa penal por enriquecimiento ilícito, toda vez que no han aportado elementos para determinar que el dinero sea de su propiedad.