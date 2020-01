Hija de detenido por caso LeBarón pide a AMLO justicia

“Quiero ir a la Mora a ofrecer el pésame de manera directa, ahí donde sucedió esa tremenda desgracia. Quiero informarle a los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida, lo que estamos haciendo para que haya justicia. Ya no es el tiempo de antes, ahora el que la hace, la paga, sea quien sea”.

Agua Prieta, Son.- El presidente, a diferencia de otras administraciones, en su gobierno no habrá impunidad, “porque ahora el que la hace, la paga”.Durante el evento de acciones y programas del Bienestar, dijo que en su visita a la Mora, en Bavispe, dará personalmente su pésame a los familiares de las víctimas.Antes, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, previo al encuentro de hoy entre López Obrador y las familias LeBarón y Langford, y a dos meses del asesinato de nueve de sus integrantes, una mujer clamó por justicia.Stephania Hernández,, pues considera que su padre y su tío son chivos expiatorios.La familia Hernández aguardó al Mandatario federal en la Macroplaza Bicentenario, y a su llegada,, mientras sus familiares mostraron una cartulina azul que decía: “Manuel y Mario son inocentes, Janos exige justicia”.López, pero su respuesta dejó insatisfecha a la mujer, pues comentó que esperaba más.Señaló que sus familiares cumplirán mañana 40 días arraigados y que su defensor público les dijo: “Si fuera esto legal, ya estarían en su casa, pero como no los es, no sabemos qué va a pasar”.Mencionó quede que sus familiares no estuvieron en el lugar de la agresión.Esapara el Mandatario.Detrás de Sthepania y su familia había otro mensaje en una pancarta de tela: “Fuera LeBarón y su escolta de la Policía Federal”.Ramona Piña y Fabián Villa, de Galeana, acusaron que Joel LeBarón los despojó de cinco hectáreas de tierras y les cercó su rancho, además de que por 10 años no pudieron entrar a su casa.Rodrigo Hernández pidió al presidente López Obrador que tome cartas en el asunto.Así pasaron las horas previas al encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y los LeBarón.