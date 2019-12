Hija de Madonna representa orgía para Desigual 2020

Esta edición de Art Basel, la feria de arte contemporáneo que tiene lugar en varias ciudades del mundo y que se acaba de celebrar en Miami, ha cerrado con una memorable performance que presenta a Lourdes León, la hija de Madonna, participando en una orgía simulada para la campaña de Desigual 2020. Con esta actuación, Lourdes, de 23 años, sigue los pasos de su madre en expresión artística controvertida., acabó convirtiéndose en una orgía falsa, una actuación diseñada por la artista barcelonesa Carlota Guerrero. Como la hija de la cantante, los modelos que desfilaron bailando ritmos tribales por la pasarela terminaron buscando su lugar en una estructura con forma de escalera preparada para lo que iba a ocurrir.Tras desfilar todos los modelos, estos empezaron a emparejarse unos con otros y a quitarse la ropa. Al igual que Lourdes, todos pierden los diseños para quedarse en tanga y pezoneras.No hubo sexo real por parte de ninguno de los participantes, se trataba de una actuación, algo que ha sido descrito por la crítica estadounidense. Otros la han criticado, y es que el arte no puede gustar a todos.Esta performance no estaba solo destinadas a vender ropa, sino también a ser una pieza de expresión artística.y ha llamado a la actuación “ Love Different ” (El amor es diferente).También escribieron una explicación de la inspiración detrás de esta actuación: “Love different” es una actuación creada por la dirección artística de Carlota Guerrero para mostrar las piezas más emblemáticas de Desigual 2020. Una representación en la que el artista catalán aborda el acto de amor más básico y universal:Este tampoco es el primer acto en el que la hija de Madonna genera polémica. Durante su debut como modelo en la NYFW de la mano de, algo que fue fuertemente criticado por muchos en las redes sociales.