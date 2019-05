Hija de Peña Nieto sufrió aparatoso accidente

¿Qué le pasó a la hija de Peña?

Aparatoso accidente en una boda...

El pasado fin de semana Paulina Peña, hija del expresidente Enrique Peña, sufrió un aparatoso accidente por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.En su cuenta de Instagram Paulina detalló que acudió al cirujano plástico, no para ponerse botox, sino porque sufrió un accidente y tuvo que acudir para que la revisara, pues se abrió el codo.Al final el médico tuvo que suturar el codo para cerrar la herida, que a juzgar por las imágenes que compartió, fue profunda.Narró que “estaba en la boda con un amigo y fuimos a la barra, y me recargué; ahí chance estaba algo que me jaló todo el codo. La verdad es que no sabemos exactamente cómo pasó porque no nos dimos cuenta y ya cuando voltee estaba mi sangre”.“Mil gracias a todos por sus mensajes. La verdad es que está más dramática de lo que es, la verdad nunca me dolió el codo”, dijo y posteriormente compartió fotografías de la herida.El accidente ocurrió en la boda de María del Mar Collado Dot y Gonzalo Zavala Junco celebrada este fin de semana en Jalapa, Veracruz, a la que asistió con sus hermanos Nicole y Alejandro Peña, así como Enrique Peña Nieto en compañía de la modelo Tania Ruiz Eichelmann.