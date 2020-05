Hija de senador de Baja California realiza fiesta… en plena pandemia

Escuchar Nota

"Hola, nosotros somos @stayhome_ens una cuenta creada en Instagram desde el 9 de abril del 2020. La idea surgió por la necesidad de hacer conciencia en nuestra población, después de darnos cuenta que no se encontraban respetando las recomendaciones de salud que indicaba nuestro gobierno".



"Hoy tuvimos un gran número de reportes por este evento, en donde se encontraban en su mayoría empresarios y familiares directos de políticos que han encabezado cargos públicos de nuestro municipio", señaló la cuenta.

"El complejo está aislado de la zona habitacional, por lo que era improbable que los vecinos se percataran de ello", afirmó en un comunicado.



"Al trascender el festejo a través de las redes sociales, inspectores de la dependencia acudieron al sitio donde se les negó el acceso, además de que fueron informados de que la celebración ya había concluido".

Mientras unos padecen, hambre otros violan la susana distancia.



Hija de Senador Gerardo Novelo Osuna de Morena "Ivana Novelo, su esposo y Empresarios" , celebran revelación de género de su embarazo en plena fase 3.



— Alex Ugarte (@jandis2019) May 6, 2020

, organizó ayer una reunión en el Puerto de Ensenada, y utilizó un helicóptero para develar el género de su bebé, rompiendo todo los protocolos recomendados por los tres niveles de Gobierno., además, es hermano del ex Alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna., posteriormente casi todas se abrazaron unas con otras cuando un helicóptero arrojó un producto color rosa.Una asociación de Ensenada denunció la reunión en redes sociales, lo que provocó que Ivana Novelo cancelara sus cuentas en dichas redes.Un vocero del senador fue contactado, y aseguró que "están evaluando el tema" para ver si emitirán alguna postura.El Director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José Ángel León Zumarán, informó que se les negó el acceso cuando acudieron a revisar el inmueble, propiedad de la familia Novelo.Señaló que la dependencia a su cargo no recibió denuncia o notificación sobre un festejo en la propiedad.Dijo que, si bien no requerían permiso para la celebración en su lugar de residencia, siguen vigentes las medidas y restricciones por la pandemia del Covid-19.Reiteró que se mantienen vigentes los operativos coordinados con dependencias como la subdirección deEn los dos últimos fines de semana, se han cancelado 70 reuniones o fiestas enEntre ayer y hoy, Baja California registró 100 nuevos casos positivos a Covid-19, una de las cifras más altas en el Estado que ya suma 298 defunciones, 9 de ellas en Ensenada, aunque el Municipio con mayor muertes es Tijuana con 203.