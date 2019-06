¡Hija, regresa a casa!: madre de Yaneth

Durante una entrevista exclusiva emitida por Tele Saltillo la mañana de hoy, la madre de Yaneth Escobar Espinoza le pidió a su hija volver a casa y mantenerlos informados sobre lo que ocurre.“A mi hija le digo que regrese a casa, que estamos muy preocupados y muy confundidos, yo ya no sé ni qué pensar porque su novio ha cambiado su declaración”, aseguró Martha Alicia Espinoza.Llorando, la madre también pidió comprensión a la ciudadanía debido a que tanto ella como sus hijas han sido amenazadas y agredidas verbalmente y mediante textos en redes sociales a partir de la búsqueda que emprendieron para dar con el paradero de Yaneth.“Dejen a mis otras hijas en paz, nosotros no dormimos, no comemos, no vivimos por esta situación que está pasando con mi familia”, aseguró Martha Alicia Espinoza, quien ha recorrido varias colonias de la ciudad buscando a su hija desde el domingo a la fecha.