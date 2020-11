Hijastra echa a la calle y roba escrituras a abuelita en Tamaulipas

Escuchar Nota

Sin importar los problemas de salud de la abuelita,Llorando la señora aseguró que, todas mis cosas están ahí afuera en el patio, no tengo ni ropa", relató llorando."Ya no puedo hablar más por que tengo mucho sentimiento, por qué me hicieron esto,, esperando apoyo legal para luchar en contra de la hija de quien por muchos años fuera su pareja sentimental.