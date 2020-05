Hijo de Bartlett obtiene 7 contratos con gobierno por 162 mdp: Loret de Mola

Escuchar Nota

El hijo de #Bartlett parece el contratista consentido del gobierno de @lopezobrador_ : le encontramos 7 contratos por más de 160 millones con el Ejército, la Marina, el ISSSTE y el IMSS. Aquí les dejo la investigación que publiqué en @postopinion_es del @washingtonpost https://t.co/7LUNLUs3eY pic.twitter.com/OPDYwxcbnn — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 4, 2020

Este domingo, el columnista de EL UNIVERSAL,, dio a conocer que el hijo de Manuel Bartlett, “uno de los funcionarios más polémicos del presidente Andrés Manuel López Obrador”, ha obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal, con lo que suma un total 162 millones de pesos.El periodista asegura que el contrato que adquirió recientementepor la compra de ventiladores para pacientes con Covid-19, no fue el único, pues el hijo del director de la CFE, según especificó Loret de Mola, tiene otros contratos con el Ejército, la Marina y el ISSSTE., un contrato por 94.4 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, para proveer equipo de “ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón”.Además de este, existen dos contratos más con el ISSSTE, ambos sin licitación, por montos de 275 mil pesos por la “adquisición de material radiológico -fotográfico y productos químicos-” y 65 mil pesos por la “adquisición de termómetros”, según especifica el columnista en The Washington Post., el cual entró en vigor el 1 de enero y “tampoco hubo licitación de por medio”. Este fue por la “Contratación del servicio de mantenimiento integral plurianual 2020-2023”.. El procedimiento de adjudicación directa fue por “Servicio de mantenimiento preventivo en dos sesiones y todos los correctivos a 01 sistema de cirugía robótica asistida para atención”.Por si fuera poco, tiene dos contratos más con el IMSS: uno por 8.2 millones de pesos y otro por 31 millones. Este último inició el 20 de abril por la compra de ventiladores para los pacientes más graves de coronavirus. El de 8.2 millones fue por “Servicio de mantenimiento preventivo correctivo” a un acelerador lineal dedicado a radiocirugía robótica en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.Ante esto, Loret de Mola reconoce que no se ha comprobado aún nada ilegal en los contratos del hijo de Bartlett con el gobierno federal; sin embargo, apunta que “despiertan suspicacias los montos económicos, que la mayoría hayan sido adjudicaciones directas y no hayan pasado por ningún concurso”.