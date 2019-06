Hijo de Calderón acusa ‘guerra sucia’ rumores de detención

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex presidente Felipe Calderón, negó que haya sido detenido en Texas por portación de droga, como circula en redes sociales, y acusó que se trata de una guerra sucia."Luego luego empiezan con la guerra sucia cuando ya no quedan maromas que dar. Qué coincidencia que justo ayer critiqué a la 4T, fíjense", compartió en una fotografía.A través de videos compartidos en sus historias de Instagram, el hijo de la ex candidata presidencial Margarita Zavala, señaló que la información que circula es falsa y que la mentira no merece ser aclarada.“Me acaban de levantar ahorita en la mañana por una nota que está circulando con supuestos hechos relaciones a mi persona, los cuales, además de negar rotundamente, quiero decir que este no es un video para aclarar, porque la mentira no merece aclaración”.Añadió que las historias en la red social son con el objetivo de compartir con sus amigos, seguidores y familiares que él está bien y no tiene nada relacionado con esos hechos, “ni siquiera estoy en Texas, o donde decía la nota que yo estaba, estoy en mi casa de siempre, donde he vivido desde antes de Los Pinos”.