Hijo de Carlos Salinas, el ‘buen amigo’ de NXIVM

Nicole, una testigo protegida en el juicio contra Keith Raniere, líder de NXIVM, declaró que el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Occelli, se habría convertido en “buen amigo” de la secta.La mujer, originaria de California, Estados Unidos, relató que el hijo de exmandatario se habría ganado la confianza porque provenía de “una familia muy respetable, bien educada”.Ella asegura haber compartido a Emiliano Salinas su preocupación porque se idolatrara al fundador de NXIVM, a lo que él dijo que “Keith (Raniere) no quiere eso. La gente proyecta sus ideas en él. La gente quiere creer en algo más. Eso sucede. No hay necesidad de preocuparse”, por lo que sus palabras la tranquilizaron.De acuerdo con Nicole, la sola presencia de Emiliano Salinas fue una de las causas para que ella se acercara a la NXIVM.Incluso, consideró que la secta era seria porque el hijo de Carlos Salinas habría pertenecido a ella. “Siempre me sentía segura con Emi, entonces lo abracé”.El pasado 20 de mayo, una fiscal de Estados Unidos (EU) reveló que el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, es “coconspirador” del jefe de la secta, Keith Raniere.De acuerdo con Univisión, la fiscal federal Moira Kim Penza, encargada del caso de la secta de esclavitud sexual NXIVM, por tráfico sexual, identificó a Salinas como un coconspirador.La fiscal indicó que Emiliano habría participado en la creación de cuentas de correo con el objetivo de desacreditar a los detractores de la secta.