Hijo de Joe Biden acusa ser objeto de una investigación fiscal

"Me tomo esto muy en serio y confío en que una evaluación profesional y objetiva demostrará que he manejado mis asuntos de manera legal y adecuada", dijo en un comunicado.

, hijo del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden, anunció el miércoles ser objeto de unaEl presidente saliente, señalando particularmente los asuntos deen Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama.El mandatario acusa a Joe Biden de haber logrado la, en la que su hijo Hunter era miembro de la junta directiva.Biden, de 50 años, es un abogado que fundó firmas de consultoría e inversión, trabajó en capital privado y formó parte de la junta de varias organizaciones, incluida la corporación ferroviaria nacional Amtrak.El segundo hijo de Biden nació en Wilmington, Delaware, donde vive su padre y donde tiene su sede la operación de transición presidencial. Su hermano Beau Biden, ex fiscal general de Delaware, murió de cáncer en 2015.En el mismo comunicado,, citando fuentes cercanas a la investigación, dijo que la mismaDesde 2019,, y hubo informes no confirmados de que el computador de Hunter Biden que fue dejado en una tienda de reparación de Delaware tenía información incriminatoria. No surgió ninguna evidencia de irregularidades.informó en octubre que la Oficina Federal de Investigaciones confiscó la computadora en diciembre de 2019.Algunos congresistas republicanos pidieron esta semana al fiscal generalqueEn el pasado, Hunter ha reconocido su lucha contra las adicciones.