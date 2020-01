Hijo de la creadora de ‘Orange Is The New Black’ muere en un accidente

Ciudad de México.- El hijo de Jenji Kohan, la creadora de series como Orange Is The New Black y Weeds, murió tras sufrir un accidente de esquí en las montañas de Park City, Utah, en donde disfrutaba de unas vacaciones junto a sus dos hermanos y su padre.



De acuerdo con el portal de noticias TMZ, el joven de 20 años llamado Charlie Noxon cayó cuando estaba en una pista de esquí intermedia, por lo que tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital cercano, pero por la gravedad de las lesiones no pudieron salvarle la vida.



Por otra parte, el diario Daily Mail informó que la familia tenía más de una semana en el lugar turístico, pero el accidente ocurrió en vísperas de Año Nuevo cuando Charlie Noxon salió junto a sus hermanos y su padre, el escritor Christopher Noxon, quien se divorció de la creadora de Orange Is The New Blackk en 2018 luego de 21 años de matrimonio.



Charlie Noxon estudiaba en la Universidad de Columbia y tuvo una aparición en Weeds en 2008. Tras darse a conocer la noticia de su muerte, las redes sociales de Jenji Kohan se llenaron de mensajes de apoyo de sus seguidores.