Hijo de mexicano que murió de Covid-19 en Perú, pide ayuda urgente

"Mi madre, Ethel Trujillo Trujillo, la muy querida exprofesora y maestra de muchas generaciones de la Federal # 5, se encuentra en circunstancias de aislamiento y secuestro por parte de la autoridad de salud asignada en Cusco, Perú", denunció.



"Sola, triste, confundida y con el dolor profundo de haber perdido a su esposo, mi padre el Profesor Isaías Rodríguez y Rivero, se encuentra ahora con problemas de salud, por la altitud y el frío en que se ubica esa población peruana", indicó.



"Exhorto al presidente de Perú, Martín Vizcarra, al cual respeto por sus acertadas medidas de cierre de fronteras para contener la pandemia en ese país, a que en un gesto humanitario permita trasladar encapsulada en todo caso a mi madre a la ciudad de Lima, para sus atenciones de salud y seguridad y repatriarla a México en uno de los vuelos que enviará el Gobierno de México en los siguientes días", manifestó.



"No quiera que en lugar de una urna de cenizas, sean dos las que me regresen", remató.



El hijo del, lanzó un llamado al gobierno de nuestro país para lograr el retorno de su madre, quien se encuentra aislada en Cusco, en condiciones infrahumanas.A través de su página de Facebook, Alonso Rodríguez Trujillo solicitó el apoyo del canciller Marcelo Ebrard para que Ethel Trujillo Trujillo regrese sana y salva a Yucatán.Alonso relató que la señora está encerrada en una habitación, no le cambian la sábanas, "su comida como en un campo de concentración, se la dejan en un plato en el piso para que ella la tomé".Dijo que hasta este momento, su madre no tiene los resultados de la prueba de Covid-19 que le practicaron el lunes 23 de marzo, por falta de reactivos.Agregó que el Gobierno de Yucatán ha canalizado todos sus esfuerzos políticos y de vinculación asignándole la encomienda a la titular de la Secretaría de Gobierno, María Fritz Sierra para darle seguridad y asistencia médica a su madre, mientras es posible repatriarla, pero el esfuerzo ha sido infructuoso, porque el Ministerio de Salud no permite darle ningún tipo de asistencia.Por otra parte, hizo un llamado al canciller mexicano a que continúe con la gestión política internacional para lograr el regreso de Ethel Trujillo Trujillo.