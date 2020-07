Hijo de Osorio Chong se ampara contra investigación de la SFP

Escuchar Nota

El artículo 20 menciona: “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”.

#Nacional: La Secretaría de la Función Pública investiga "inconsistencias" en el patrimonio del ex Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillohttps://t.co/zh530ElPnJ — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 17, 2020

Uno de ellos el artículo 114, el cual detalla “el Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

#Nacional: El coordinador del PRI en el Senado, @osoriochong, afirmó que defenderá su integridad dando siempre la carahttps://t.co/c2hiFnXhBy — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 18, 2020

coordinador de la bancada de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó unEl recurso se une al que ya tramitó su papá, así como al que presentó su madreen el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México; sin embargo,. No hay impedimento para indagarle.Documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consultados por MILENIO , indican que el recurso solicitado por Osorio Vargas, presidente de la fundación Más Mexicanos A.C. fue tramitado en el estado deen contra de una indagación que llevan a cabo las unidades de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones; de Asuntos Jurídicos, la dirección de Verificación Patrimonial "B"; así como la subsecretaría de Combate a la Impunidad, todas de la Secretaría de la Función Pública.Las investigaciones buscan determinar la, entre ellos, una casa ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México en la que, sospechan las autoridades, habitaron Osorio Chong y su familia en el sexenio pasado cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación.Al respecto, el ex secretario ha enfatizado que no posee propiedades en la Ciudad de México. En el amparo que solicita Osorio Vargas argumenta que se transgreden sus derechos incluidos en los artículos 1, 6, 14, 16 Y 20 de la Constitución.Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un aparo en la Ciudad de México contra 10 artículos de, que pudieran ser utilizados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o a la Fiscalía General de la República (FGR) en investigaciones en su contra.Al tramitar el recurso, Osorio Chong menciona que