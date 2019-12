Hijo de Pedro Ferriz al borde del divorcio por infidelidad con travesti

"Pedro llegó al canal cerca de las 3 de la tarde para preparar su noticiario, como lo hacía normalmente, y a los pocos minutos la policía entró buscándolo. Pidieron hablar con él porque, según escuché, Alexandra los llamó (…) Cuando Pedro se acercó, le preguntaron si se encontraba bien, pues ella les dijo que en una discusión él la amenazó con suicidarse”.



"El problema entre Ferriz y su esposa comenzó cuando Alexandra Stergios regresó de un viaje. Cuando llegó a su casa “encontró a Pedro en su cama con otra… ¡un travesti!”



"Comenzaron a discutir muy fuerte y ella le exigió una explicación, pero todo era muy evidente y Pedro no tenía justificación. Al otro día, volvieron a discutir; ella estaba muy enojada y le dijo que ya no lo quería volver a ver, por lo que Pedro salió de su casa gritando que se iba a matar, se subió a su carro y se dirigió a trabajar. Fue ahí cuando ella le habló a la policía, tenía miedo de que cumpliera lo que le dijo”.

Después de la supuesta infidelidad dea su esposa, la situación del periodista no ha dejado de empeorar y ahora se reveló más información de la situación;y dio más detalles sobre Pedro, quien ya no trabaja en el noticiero desde septiembre y ahora se refugia con su familia de México.De acuerdo con la fuente anónima, su despido se debió al "tremendo escándalo" que se hizo en Estrella TV por su infidelidad a Alexandra, ya que ella también trabaja ahíPedro fue a hablar con los policías y se lo llevaron a la estación de policía para que hiciera su declaración, pero ya no regreso, porque supuestamente lo mandaron a una clínica psiquiátrica, debido a que quiso atentar contra su vida.Desde ese momento la pareja se separó y el periodista estuvo muy deprimido, ya que perdió a su esposa y su trabajo, "¡perdió todo lo que tenía!"Finalmente, el contacto aseguró que nunca conocieron otra situación comprometedora de Pedro, por lo que no puede asegurar que es homosexual; aparte negó que en algún momento