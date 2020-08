Hijo de Salinas de Gortari revela por qué se unió a la secta NXIVM

Escuchar Nota

"Cuando entré a NXIVM, vi que ya era financiada por dos mujeres sumamente ricas, Sara Bronfman y Clare Bronfman, herederas del imperio Seagram’s”, dice, mientras aparecen imágenes de su papá ejerciendo su cargo.



Aún están en espera de que a Keith Rainiere, fundador de la secta NXIVM, le dicten sentencia por los cargos de tráfico sexual de mujeres, conspiración para trabajos forzados y fraude, entre otros delitos, pero HBO ya estrenó un documental llamado "The Vow" que examinará el escándalo del grupo de superación personal., aunque la Fiscalía de Nueva York no presentó cargos en su contra. Hasta el momento, el también esposo de Ludwika Paleta no ha dado testimonio público sobre la polémica y su involucramiento.Posteriormente, el hijo del exmandatario se presenta ante la cámara: “Hola. Me llamo Emiliano Salinas. Soy de una familia política. Mi padre fue presidente de México de 1988 a 1994 en una época de grandes cambios en mi país, lo que me inspiró a buscar un mejor entendimiento de la transformación humana y social", comienza el empresario.La serie de nueve episodios narra el surgimiento de NXIVM a través de las experiencias de varios de sus miembros, entre los que destacan Sarah Edmondson y Mark Vicente, y quienes describen también el esquema de la organización, a sus cómplices y cómo fueron dándose cuenta de los engaños y los horrores que encerraba el culto.