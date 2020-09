Hijo de uno de los 43 pide piñata de policía y soldado en su cumpleaños

Escuchar Nota

Cuando el hijo de Adán Abraján de La Cruz, normalista de Ayotzinapa desaparecido en 2014,Detrás del niño se ve una mesa con varios regalos, invitados y un pastel, pero él no sonríe, solo toma el palo entre sus manos. Hoy el hijo del normalista Adán Abraján es un adolescente de 14 años, que después de seis años sigue sin saber del paradero de su padre.hacia las instituciones del Estado, según documentó Fundar, en su informe sobre el impacto psicosocial que tuvo en las familias la desaparición de los 43 jóvenes guerrerenses.para exigir que su padre volviera a casa. A su corta edad, encabezaba las consignas en las marchas. Con voz firme se le escuchaba arengar a la gente el 26 de diciembre de 2015.—, le respondía la multitud mientras caminaban combativos en Chilpancingo.También hay imágenes del pequeño y otras personas; niños corriendo en paseo de la Reforma para hacer volar unos papalotes blancos que fueron idea del maestro oaxaqueño Francisco Toledo.“Para ellos es doloroso no saber de su papá.dice Bernabé Abrajam, padre del normalista mientras que una niña de hoy ocho años juega en la casa. Ella también es hija del estudiante de Ayotzinapa desaparecido y ese día llamó a su abuelo para irlo a visitar. Ahí frente a nosotros, ella lo abraza del cuello porque en él ha encontrado una figura paterna.A casi seis años de la desaparición de los 43 normalistas de AyotzinapaEs la mañana de un día de septiembre, las niñas juegan en su casa en Tixtla y están al pendiente de un pequeño puesto de dulces que está instalado en la entrada. Han estado en aprietos económicos desde queAhora el puesto está instalado en la entrada de la casa y ellas saben perfectamente los precios de las paletas, los chicles y los chocolates para cuando llegue un cliente.Hoy tienen 14 y 6 años.—La grande es la que lo ha resentido más porque ella sí convivió con él, la chiquita era una recién nacida cuando su padre desapareció. Me quedé sola con ellas. Me tuve que poner a trabajar, dejar a mis hijas, yo me iba a trabajar y ellas se quedaban.Ella agregó a la foto un emoticon con una lágrima y otro que le manda un beso de corazón. Todavía recuerda cuando la llevaba a ver sus partidos y anhela que ese tiempo vuelva. También tiene presente que ella contestó el teléfono cuando las llamaron para avisarles que algo malo había sucedido con los normalistas.“Estos 6 años que han pasado han sido muy duros para mí porque ya lo quiero ver. A mi hermana le hace falta, ella necesita tener el amor de un padre. Yo lo tuve ocho años pero aún así siento que ya lo quiero tener junto a m픓Que lo regresen con vida, ellos no saben el dolor que estamos sintiendo aquí su familia”, ruega la hija de José Ángel Campos Cantor.