Hijo del Santo acusa plagio y fraude en homenaje realizado en Pachuca

“Cuando defraudan y engañan al público y más aún, a los niños, que van con tanta ilusión creyendo que es mi hijo o que soy yo, y se encuentran con un impostor que se hace pasar por El Santo Jr.”, publicó en Twitter.

Que vergüenza que la Presidenta Municipal de @AlcaldiaPachuca #YolandaTelleríaBeltrán permita este tipo de fraudes y engaño al público, ese no es mi hijo, mis campeonatos están en mi casa, apóyame @omarfayad para saber quien contrató a estos impostores. pic.twitter.com/h1KDFsnMt1 — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) February 16, 2020

@PachucaBrilla #PachucaNoBrilla cuando defraudan y engañan al público y más aún, a los niños, que van con tanta ilusión creyendo que es mi hijo o que soy yo, y se encuentran con un impostor que se hace pasar por @ElsantoJR Que opinan @gobiernohidalgo @yolitelleria @omarfayad pic.twitter.com/ADmOf56cy2 — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) February 16, 2020

Exijo que la @AlcaldiaPachuca en manos de #YolandaTelleríaBeltrán me informe quien es este impostor y que empresa es la responsable, de otra forma ella y su gobierno son cómplices de esta violación a mis #DerechosdeAutor @IndautorMexico @IMPI_Mexico @tereromero52 @omarfayad https://t.co/YBXie2usUT — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) February 16, 2020

@ElHijodelSanto y la opinión pública pic.twitter.com/STDXrn04yW — Presidencia Municipal de Pachuca (@AlcaldiaPachuca) February 16, 2020

A través de sus redes sociales eldemandó a los gobiernos dey dea dar con los responsables deEn diversos tuits, el luchador lamentó que para el, celebrado ayer en el Parque David Ben Gurión, en Pachuca, se contrató a un grupo de personas que no sólo ofrecieron artículos de "El Santo" como mochilas y máscaras oficiales, sino queSi bien reconoció que los productos ofrecidos eran oficiales,"El Hijo del Santo" aseguró que este atropello a los, por lo que pidió incluso al gobernador de Hidalgo,, dar con los responsables de haber contratado a un grupo no oficial que lucra con el nombre y marca de "El Santo".Al respecto, laemitió un comunicado en el que se deslindan de la responsabilidad y se laPero el asunto no terminó allí; momentos después de su denuncia,, lo cual confirmó el "Hijo del Santo" al responderle.