Hijos de la mujer secuestrada por su exmarido piden buscarla en tiradero

"La lógica nos hace pensar que debido a la cercanía de donde fue encontrado muerto Mario, esposo de Jaqueline, ella pudo haber sido dejada en ese tiradero del Bordo, ya que existen algunas áreas que no están enrejadas”, planteó Jorge Figueroa, abogado de los familiares.

"La niña se asomó por la ventana porque Jacqueline le dijo que no saliera y vio que la subieron al coche, donde había otro hombre, y el que iba manejando. De ahí a la fecha no sabemos el paradero de Jacqueline".

"Su hija, la menor, estuvo cuando secuestraron a su mamá y ella es la que prácticamente narró los hechos y lo que se sabe (…) está súper confirmado que fue Mario porque la niña lo conocía y ella sabe que entró con otra persona a la cual desconoce y a la que está abajo esperando pues tampoco la reconoce", contó.



Los hijos y familiares deel pasado 9 de febrero, pidieron que las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México rEllos sospechan que su cuerpo puede estar ahí pues el tiradero queda aproximadamente a 10 minutos de donde fue encontrado muerto su agresor, quien se suicidó.En días pasados, un grupo de familiares y amigos llevaron a cabo la búsqueda de la mujer en el, que se encuentra entre los límites del municipio de Neza y Chimalhuacán.Figueroa informó que ayer, junto con otro grupo de conocidos, realizarían un recorrido por El Bordo para tratar de dar con Jaqueline.El 9 de febrero, acompañado de otros dos cómplices, Mario llegó al departamento de Jacqueline, en Iztapalapa;Jacqueline, quien es madre de tres hijos, estaba dormida cuando, de manera violenta, su ex esposo, con quien vivió durante casi cinco años y del que pidió el divorcio,en un automóvil con cromática de taxi color vino con dorado.De acuerdo con la declaración de la menor, el esposo de su mamá-quien no es padre biológico de los tres hijos de Jacqueline- entró a la casa y la sacó con violencia;, contó la persona cercana a la familia, quien no proporcionó su nombre por motivos de seguridad.La niña de 12 años comentó que en la calle estaba un automóvil en el que llevaron a su mamá.De acuerdo con familiares, Jacqueline se casó con Mario Arnulfo hace casi un año y medio, pero; sin embargo, él no quería firmarlo.El testimonio consultado cuenta que una de las hijas de la madre desaparecida escuchó a Mario diciéndole a Jacqueline que