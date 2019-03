Hijos de Luis Donaldo Colosio ayudaron en la serie de Netflix

Ilse Salas reveló que Mariana y Luis Donaldo, hijos del político Luis Donaldo Colosio, platicaron con ella para darle detalles de cómo era su madre Mariana Riojas y así poderla interpretar en la serie de Netflix Historia de un crimen: Colosio.“Es oro el acercamiento que tuvimos aunque sea a través de chats, todo lo que me contaron, me conmovió mucho su generosidad y espero con toda el alma que haya hecho honor a su madre”, expresó la actriz a Ventaneando a su paso por la alfombra roja de Las Niñas Bien.Salas expresó admiración por la esposa del político porque se pudo dar cuenta de “su fortaleza e inteligencia, era una mujer muy fuerte interiormente, espiritualmente, físicamente, porque tenía una enfermedad terminal con la que no sé cómo aguantó tanto tiempo".Destacó la forma de salir adelante de uno de los episodios más oscuros del país, cuando su esposo fue asesinado en su campaña presidencial en Tijuana un 23 de marzo de 1994.“A pesar de su apariencia frágil, tuvo mucha fortaleza y era una mujer inteligente que acompañó a Luis Donaldo también en su vida política, no sólo cuidando a sus hijos, sino también con visiones interesantes”, destacó.La serie forma parte de una antología de programas que se presentarán sobre crímenes controversiales que han sacudido a diferentes países durante décadas y que generaron confusión social, acusaciones de corrupción y la búsqueda de justicia.La primera temporada contará el caso de Luis Donaldo Colosio, el político y candidato presidencial mexicano que fue asesinado en un evento de campaña en Tijuana en 1994.