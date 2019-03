Hijos de Michael Jackson son de un donante

Continúan saliendo nuevos testimonios que dejan la reputación de Michael Jackson por los suelos. El polémico documental Leaving Neverland ha sacado a la luz varios casos de abusos sexuales a menores y cuestionado la sexualidad del Rey del Pop.La última en animarse a este cruce de acusaciones ha sido Debbie Rowe. La ex esposa del autor de Thriller, quien estuvo casada con el cantante de 1996 a 1999 y es madre de sus hijos mayores, Prince y Paris, ha admitido que nunca mantuvieron relaciones sexuales y que usó donante de esperma para inseminarse.Rowe se sintió como una yegua utilizada para procrear durante su matrimonio. "Me impregnaron. Es como si impregnara a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre" comenta al periódico The Sun. La paternidad de Michael Jr. y Paris, siempre ha sido cuestionada con frecuencia. No poseen ningún parecido con Michael Jackson. Ambos tienen piel clara, pelo rubio y ojos azules.Michael Jackson y Debbie se conocieron en una clínica dermatológica dirigida por el reconocido doctor Arnold Klein. Ella trabajaba como asistente de enfermería y durante 15 años forjaron una férrea relación de amistad.Él tenía 38 años cuando se casó con la joven en 1996 en Sydney, Australia. El cantante acababa de divorciarse hacía tres meses de Lisa Marie Presley."Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: 'Tendré tus bebés', comenta Rowe. Una ceremonia que fue bastante inusual.A la boda asistieron muy pocas personas, el padrino de Jackson fue sorprendentemente un niño de ocho años llamado Anthony y Debbie lució un vestido negro de novia.El matrimonio terminó dos años más tarde, en octubre de 1999. Rowe renunció a sus derechos sobre los pequeños, aunque un tribunal de apelación desestimó su petición, así que la ex pareja tuvo que llegar a un acuerdo fuera de los tribunales para que Jackson se quedara con la custodia de los niños."Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre", comentaba Rowe.En 2014, cinco años después de la muerte de Michael Jackson, la enfermera se comprometió con Marc Schaffel, un ex socio y productor del cantante. La ex mujer del artista le comentó a la publicación de noticias del espectáculo TMZ que conoció a Schaffel cuando trabajaba para el "rey del pop" y desde entonces fueron amigos.