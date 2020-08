Hijos ven morir a su mamá en plena calle

Escuchar Nota

Durango.- La tarde de este lunes, la señora Francisca había viajado con su familia desde el municipio de Milipillas hasta Durango capital, con el fin de llegar a las instalaciones del PRD donde se otorgan consultas gratuitas. Sin embargo al llegar a las instalaciones la mujer se desvaneció frente a su esposo e hijos.



Lastimosamente la mujer ya no pudo ser atendida, y tanto sus dos hijos menores, como su esposo y su hermana, presenciaron su último suspiro.



La señora ya había sido atendida en el Hospital 450, de donde fue dada de alta, pero su salud no soportó estar sin un tratamiento adecuado.



Al ser una familia de escasos recursos, piden ayuda para poder costear los gastos funerarios ya que aún no saben dónde pueden descansar los restos de la señora Francisca. Quien desee ayudarlos se puede comunicar directamente al número de su hermana Flor 618 321 2031.



Con información de TeleDiario.