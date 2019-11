Hincan a dos y les disparan en Guadalajara

"Al llegar la unidad localizamos a dos personas heridas, de entre 25 y 30 años, ambos de rodillas", explicó un Policía de Guadalajara.



"Va en estado grave, tuvo salida en el ojo y salida en el parietal", explicó el gendarme.



Sicarios arrodillaron a dos hombres contra la pared, y les dispararon, en la Colonia Lázaro Cárdenas,; uno murió y otro está grave.La agresión fue cerca de las 20:30 horas en el cruce de Laura Méndez y Arcadio Espinoza.Las víctimas fueron encontradas de rodillas, con la cabeza hacia la pared, uno de ellos sin playera y el otro con una playera gris.Las dos víctimas tenían impactos de bala en la cabeza, por lo que acudieron paramédicos para revisarlos.Técnicos en urgencias médicas confirmaron que el de playera gris estaba muerto y se llevaron en condición grave al que no tenía playera.Policías de Guadalajara acordonaron la zona y en el lugar aseguraron dos casquillos y una ojiva de bala.Por los indicios encontrados, los oficiales presumieron que los sicarios los hicieron hincarse y les dispararon por la espalda.Las víctimas no tenían ataduras, ni marcas de golpes.En el lugar no se encontraron testigos que pudieran señalar a los agresores y personal de la