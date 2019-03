Hip-hop y circo, las apuestas del Festival Internacional Cervantino

Un duelo entre hiphoperos canadienses y guerrerenses en un escenario dedicado al arte urbano, la presentación del proyecto Seasons —que mezcla circo y música barroca en vivo—, así como la presencia de la bailarina canadiense Peggy Baker y de la jazzista mexicana Magos Herrera. Ésas serán cuatro actividades destacadas del XLVII del Festival Internacional Cervantino (FIC), que se realizará del 9 al 27 de octubre, bajo la idea de la inclusión.Así lo adelantó Mariana Aymerich Ordóñez, nueva directora del festival artístico más importante de México. La apuesta, dijo la funcionaria a Excélsior, es “realizar una programación incluyente, robusta y con expresiones culturales de vanguardia que nunca antes se hayan presentado en México”; su eje temático será la migración artística. Y todo ello, pese a la reducción de casi 10 millones de pesos en su presupuesto para la edición 2019.A diferencia de otros años, detalló, el FIC reducirá su presencia en plazas públicas y que adaptará los programas planteados por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Aymerich aseguró que en un mes cerrará la programación, que la anunciará en julio y que en este año se buscará que llegue hasta Tabasco.Y enfatizó que el FIC se alineará al programa de Cultura Comunitaria: “Lo que estamos haciendo es tomar en cuenta a las comunidades y municipios localizados en el padrón de la Dirección de Vinculación, que encabeza Esther Hernández. A esos vamos a dirigir nuestros esfuerzos para que algunos grupos (asistentes al FIC) lleguen a esas comunidades y se amplíe la presencia”.En suma, afirmó, se buscará que el FIC tenga una programación balanceada: “Obviamente no vamos a descuidar al público cautivo –más de 400 mil visitantes al año– ni al familiar, pero queremos hacer una programación balanceada y dirigida a las nuevas tecnologías, a los nuevos retos que enfrenta las compañías contemporáneas."También habrá danza, teatro, música, teatro de calle, arte urbano, pero le estamos echando muchas ganas a la parte urbana y de los chavos para que tengan una opción mucho más amplia. Hablo desde el hip-hop hasta la ópera con una visión contemporánea y con estos diálogos interculturales de lenguajes y pueblos originarios. Y desde Canadá, que es el país invitado de honor, nos traerán esa mezcla de lo originario con lo vanguardista”, dijo.Una de las joyas que asistirán a esta edición, añadió, será el proyecto musical de circo y teatro Seasons, que reúne circo y música barroca en vivo, que “no viene de Canadá”, sino de España.Sobre el tema del presupuesto, Aymerich detalló que el FIC contará con 80 mdp provenientes de la Federación, aunque todavía desconoce los montos que aportarán el gobierno local, municipal y la Universidad de Guanajuato.¿No desea más recursos?, se le cuestionó. “Si se pudiera pedir, pedimos. Claro que nos interesa el presupuesto y trabajamos con el asignado. Siempre se va a necesitar más, pero esto tiene que ver mucho con las gestiones. Tenemos la fortuna de que el FIC, al ser una plataforma a nivel internacional, y haciendo gestión, consigue muchos apoyos, como el de las embajadas, de la Dirección de Vinculación y Transversalidad. Creo que con una buena planeación y gestión se puede lograr un buen festival y eso es lo que estamos trabajando”.¿El ajuste no le afecta? “No. Estamos trabajando en una planeación muy cuidada. Priorizo la parte sustantiva, la calidad, operación y producción del festival. Lo importante es no descuidar la calidad; estamos haciendo los ajustes para salir con el presupuesto asignado”.¿Se reducirá el número de espectáculos? “Trabajamos con la sábana de programación habitual; es una programación muy nivelada en el sentido de los teatros. La meta es presentar un cartel que el público pueda disfrutar y no se pierda en la inmensidad de una gran cantidad de actividades que luego no alcanza a ver todo, (al menos) lo que quisiera”.¿Qué se modificará? “Estamos priorizando la producción en las plazas más importantes, así que no habrá tantas plazas, sino más focalizadas en donde consideramos que el flujo del público es importante”.¿En qué plazas piensa? “Bueno, tenemos Pastitos, que es donde estará la programación de jóvenes y arte urbano... San Roque, con los Entremeses cervantinos, y San Fernando, que vamos a intervenir. Pero hay plazas como la Mejía Mora que son muy chiquitas y al final ahí pasan cosas, porque están los artistas de Guanajuato y de otros lugares que buscan esa ventana de promoción”.Sobre la polémica que en días recientes provocó la convocatoria para diseñar el logotipo del FIC, cuyo trabajo será realizado por estudiantes universitarios y no será remunerado, afirmó que detrás de la decisión hubo un plan. “Quisimos una estrategia que incluyera y arropara más a la comunidad estudiantil de Guanajuato... seguro encontraremos una propuesta súper interesante”.¿Y si el logotipo no es afortunado?, se le insistió. “Críticas siempre va a haber, pero apostamos a que llegará una propuesta muy interesante. Seguro será una decisión difícil”.Por último, Aymerich aceptó que uno de los grandes pendientes del FIC es el Centro de Documentación Cervantino y prometió que en julio aterrizará el tema. “Efectivamente, es un tema pendiente que aterricemos en esta edición. Sí es uno de los pendientes, pero acordamos con la secretaria de Cultura local que vamos a revisar su estado y su futuro”.