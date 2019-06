Hipercalcemia, la enfermedad que silenció a Gualberto Castro

El cantante Gualberto Castro falleció este jueves a los 84 años debido a complicaciones por una aguda hipercalcemia, exceso de calcio en la sangre que le colapsó el hígado, informó su ahora viuda Gundy Becker.El exceso de calcio colapsó el hígado de Gualberto Castro, y su organismo dejó de funcionar a las 18:05 de ayer. ¿Pero de que se trata este padecimiento?Te lo decimos, gracias a Salud 180.El calcio es uno de los minerales más abundantes en el organismo de las personas y es parte importante del esqueleto. Su consumo es esencial, pero no se debe abusar de él, ya que el exceso desarrolla hipercalcemia, padecimiento relacionado con las enfermedades cardiacas.De acuerdo con un nuevo estudio de la Uppsala University y del Karolinska Institute, en Suecia, las mujeres que ingieren grandes cantidades de calcio pueden tener un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiacas.Los investigadores suecos analizaron el estilo de vida de 61 mil 433 mujeres, es decir, revisaron su historial de actividad física, educación, su consumo de tabaco y alcohol, así como otros factores dietéticos (alimentación e ingesta de suplementos de calcio)Las mujeres que consumieron más de mil 400 miligramos al día tenían el doble de riesgo de muerte por enfermedad cardiaca, en comparación con las que registraron una ingesta entre 600 y mil miligramos.Es decir, el riesgo de morir por un padecimiento cardiovascular crece hasta 49% y 40% por otra causa, detalla el estudio publicado en el portal de BMJ.Los autores revelan que el exceso de calcio aumenta los niveles de una proteína asociada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.El doctor Karl Michaëlsson, profesor y cirujano ortopédico de la Universidad de Uppsala en Suecia, asegura que con una dieta normal y equilibrada no es necesario tomar suplementos de calcio. Estos “son útiles si tienes un consumo muy bajo de este mineral".¿Qué es la hipercalcemia?El Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) señala que el calcio no sólo es útil para los huesos, también es necesario para la contracción de los músculos, el funcionamiento del sistema nervioso, regular el ritmo cardiaco y la presión arterial.Por ello, cuando se registra una hipercalcemia o exceso de calcio en la sangre genera problemas de salud como osteoporosis, cálculos renales, ritmo cardiaco anormal, confusión mental o inducir un coma.Se puede detectar a través de un examen de sangre y de la hormona paratiroidea, que se recomienda realizar tras padecer debilidad muscular, fatiga, estreñimiento, náuseas y confusión.