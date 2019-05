Hirving Lozano, fuera de Copa Oro

- Hirving Lozano rompió filas con la Selección Mexicana y regresó a Holanda para seguir con su rehabilitación después del golpe que sufrió en la rodilla derecha en la fecha 32 de la Eredivisie.Después de unos días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, se determinó que no podrá ser elegible para la Copa Oro y por eso dicha razón decidieron no exponerlo y que mejor continuara la recuperación con su club.A su llegada a México, se vio a Lozano caminar ayudado por un bastón y con una visible molestia. El cuerpo médico del Tricolor le realizó estudios para determinar su evolución; sin embargo, fueron conscientes en que si lo arriesgaban podría tener una afectación mayor.El ‘Chucky’ recibió una falta en el encuentro ante el Willem II y aunque se descartó una lesión de los ligamentos, el impacto lo mermó de finalizar la campaña con el cuadro granjero, por lo que guardó reposo absoluto y no pudo ayudar a su equipo a buscar el título de liga.