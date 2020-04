Histeria colectiva por Covid-19: Buscan a ‘hombre lobo’ en Coita, Chiapas

Escuchar Nota

Y bueno, no ha faltado quien se ha aprovechado un poco. Incluso han salido videos del supuesto lobo y aullidos. Dejo el video acá para el análisis y dictaminen de Jaime Mausan. pic.twitter.com/TY27zT3exD — Goodman (@saulzenteno) April 11, 2020

Update:a policía se involucró en el tema haciendo patrullaje. Supongo por disparos al aire y hordas con machetes. Acá la producción, digna de @NetflixLAT pic.twitter.com/zC3ZLzWri1 — Goodman (@saulzenteno) April 11, 2020

¿Qué es lo que está pasando verdaderamente?

Pobladores de Ocozocoautla , mejor conocido como Coita, en Chiapas, no han dormido durante dos noches debido a la aparición de un supuesto hombre lobo en la comunidad.De acuerdo con un usuario de Twitter, lo pobladores del municipio chiapaneco escuchan aullidos similares a los de un lobo por las noches, incluso algunos afirman haberlo visto.aseguran que mide dos metros de alto y “tiene una gran agilidad”. La cuenta de Facebook de Coita publicó que, “un de los vecinos cuenta que, pudo ver este ser dar un salto de tres metros de altura y brincar una barda”.“Nos confirman que la madrugada de este viernes, a las 02:00 horas, el elementopor las calles del lado norte-oriente en Barrio Nuevo”, informó.De acuerdo con lalo que la comunidad de Coita está experimentando es una, debido a que mucha gente está sufriendo insomnio ante la preocupación por el coronavirus (Covid-19).“Es más fácil tenerle miedo a algo que conozco a algo que no (como el coronavirus)”, dijo.La experta explicó que, las personas escuchan ruidos que siempre han estado presentes y que no registraban debido a que dormían.“Ruidos que siempre han estado en el entorno, pero como normalmente el grueso de la población a esa hora está durmiendo, no lo registra, eso me parece que pudo haber sido lo que dispara el tema”, detalló a Alertaciapas.com