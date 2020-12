Histórica victoria de Checo Pérez en Fórmula 1; se lleva el gran premio de Sakhir

Escuchar Nota





Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

CHECO: “I’m speechless. I hope I’m not dreaming. Ten years it took me. I don’t know what to say. After the first lap the race was gone but it was about not giving up. I think we won today on merit"#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/awtsk8BfnX — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

LAP 22/87



Brilliant from Checo



The Mexican gets past Albon coming out of Turn 4 and he's now up to P9#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/bfOsQPQJnC — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

LAP 57/87



Perez powers past Stroll and then gets past Ocon



For the second weekend in a row he's running in P3 #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/0otz0xf1Xl — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Desde el 7 de julio de 1970, un tricolor no ganaba un Gran Premio, cuando, increíblemente al mismo tiempo que el piloto nacido en Jaliscola próxima temporada.después de tener un trompicado arranque donde eldetocó eldel mexicano ytras un abandono del Cavallino Rampante dey eldel resto por detrás de los Mercedes deUno de los momentos que se llevó las miradas fue en la, piloto al que podría sustituir el próximo año según algunos rumores.Unaen la vuelta 56 provocó que algunos autos entrarán a pits, momento que aprovechó Checo para adelantar y pelear por el tercer lugar que tenía el Renault de Esteban Ocon., aunque una desastrosa parada dey una penalización aprovocó que las flechas plateadas perdieran posiciones y quetuviera que defender la punta desde la vuelta 68,, su compañeroy los Mercedes.confirmando su mejor temporada en los diez años de carrera del mexicano en la máxima categoría.