Hochmann’s cierra sus puertas

Por primera vez en casi cuatro décadas, este 15 de abril no se abrieron las puertas de la mueblería Hochmann’s, y no era festivo obligatorio, era ya un cierre definitivo.“Cerrado por tiempo indefinido” rezan los avisos que fueron colocados en las vidrieras de la que hasta el pasado domingo fue un negocio que gozó de la preferencia de los saltillenses y que hoy, por cuestiones de mercado, ha dejado de operar.Entrevistado por Zócalo NEGOCIOS, don Salvador José Hochmann, propietario y fundador de la mueblería, dijo: “Es muy sencillo, si uno no se adapta a los cambios de mercado, te vas quedando fuera de competencia, y eso fue lo que nos pasó, el negocio fue mermando, pero creo firmemente que cumplimos un ciclo y llegó el momento de tomar decisiones.“Hay una regla que dice que 70% de las negociaciones familiares no sobreviven a la segunda generación, y mis hijos tienen otros negocios, también de muebles, pero de otro tipo de muebles, y hay que dejarlos volar, pero estoy muy satisfecho del camino que han tomado y los logros que han alcanzado. Quedo muy satisfecho de que siempre cumplimos, y con creces, con todos nuestros clientes y muchísimas gracias por su preferencia”, finalizó.