‘Hollywood’, en busca de un final feliz

"Es muy complicado cuando escribes un personaje monstruoso como Henry Willson, porque puede que no te guste lo que hacen, pero quiero que se entienda por qué están haciendo lo que están haciendo. Nadie se convierte en un monstruo. Los monstruos están hechos”, explica el escritor.

.- Si las mujeres, las personas homosexuales y la gente negra hubiera podido florecer en elde los años 40, quizá el mundo sería muy distinto hoy.Así lo piensa el creador, escritor y productor, responsable de éxitos como, quien este fin de semana estrena Hollywood.Se trata de un serial de siete episodios disponible ensobre la llamada Meca del Cine.Como es su costumbre, ale gusta poner sobre la mesa temas a discusión y para ello echa mano de, en el habla sobre las injusticias en la industria del cine después de laLa emisión presenta personajes ficticios, pero también reales como, cuenta, estaba muy interesado enporque eran personas que deberían haber podido ser ellos mismos y ser celebrados, pero no lo fueron.A Wong le prohibieron interpretar un protagónico asiático en The Good Earth en 1937 y se lo dieron a la actriz blanca Luise Rainer. McDaniel fue la primera negra en ganar un Oscar por su papel en Lo que el viento se llevó (1939) y de ahí continuó en papeles serviles y Rock Hudson, un símbolo viril, tuvo que vivir sin hacer pública su homosexualidad.La productora y guionista Janet Mock dice que una de las primeras preguntas que Murphy le hizo fue: “¿Cómo serían los finales felices para Rock Hudson, Anna May Wong, Hattie McDaniel?”Ian Brennan, creador, productor y escritor, considera que “incluso antes del movimiento #MeToo se lidiaba con el mismo problema en el entretenimiento y en todas partes. Ahora finalmente hay una conciencia sobre abusos de poder. Pero, ¿qué tal si estas conversaciones hubieran sucedido en 1947, en lugar de 1997, 2007 o 2017? Eso es lo que queríamos explorar”, dice.Uno de los personajes que llamará la atención es, famoso por su papel de, como el villanoIcónicos: Jim Parsons interpreta al agente de talento Henry Willson. Jake Picking es el actor de cine Rock Hudson.cree quees un show sobre esperanza y no hay quien lo explique mejor como, en la piel de la actriz Harriet Sansom Harris.Información por Milenio