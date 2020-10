Hombre ahorca al perro que mordió a su hijo de 2 años

Escuchar Nota

“El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Mi señora me llamó al trabajo llorando y cuando llegué encontré a mi nene lleno de sangre”, relató Luque.

“La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté. Yo en ese momento fui al fondo y lo dejé atado al ‘Negro’ (nombre del perro). Lo até como dejarlo atado a un poste, pero yo lo maté. Lo levanté”, dijo el hombre.

Una noticia se ha viralizado internacionalmente, esto después de que se diera a conocer que un hombre, en Argentina, ha sido denunciado tras ahorcar a su perro en la parte trasera de su casa. ¿El motivo? El can mordió a un niño de 2 años, el hijo del señalado.Después de recibir una llamada de su casa, en la que su pareja le decía “a los gritos” que su perro había mordido a su hijo Lisandro de dos años, Iván Luque (29 años) acudió a su casa en la provincia de Beraztegui y encontró a su pequeño con el rostro ensangrentado, por lo que decidió llevarlo al hospital.Sin embargo, antes de salir de su hogar, el hombre llevó al perro al patio trasero para atarlo a un poste, pero no sucedió así.De acuerdo al hombre,“Resulta que cuando vengo estaba ahorcado”, dice Luque, que también asevera le han dicho que lo que pasó fue por un “estado de shock”.El hombre acusado también mencionó que el Negro era un perro muy pacífico y que el can y su hijo se habían criado juntos; de hecho, el perro llegó primero a la familia.Por la acción,Sin embargo, él asegura no entender “cómo los vecinos todavía no me preguntan por el nene. ‘¿Tu hijo está bien?’, ‘¿cómo está Lisandro?, ‘¿necesitan algo?’. En vez de recibir esas preguntas, recibí acusaciones” mencionó Luque.Respecto al castigo que el hombre puede ser acreedor en Argentina tras ahorcar a su perro, medios argentinos señalan quepor actos de crueldad contra animales.