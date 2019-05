Hombre amenazó con masacrar a empleados de YouTube

Un estadounidense de 35 años, que había amenazado de muerte a empleados de YouTube en una serie de comentarios escritos en la plataforma de videos, fue arrestado el pasado sábado en Utah, tras ser acusado de amenazas terroristas, informa NBC News "Lo único que vendrá después de la muerte de YouTube es un funeral para todos los ejecutivos legítimamente asesinados", reza uno de los mensajes atribuidos a David Levon Swanson —el imputado—, escrito en septiembre del 2018 en los comentarios de un video sobre el 'youtuber' Logan Paul.En diciembre de ese mismo año, en otro video relacionado con Google, Amazon, Facebook y Twitter, el hombre habría escrito que "la única esperanza de que sus equipos ejecutivos no sean masacrados (por arma de fuego) es que rectifiquen sus acciones y comiencen a seguir el espíritu de la Constitución de EU".Posteriormente, comentó un video del vloguero Felix Kjellberg (conocido como 'PewDiePie') en el que este reaccionaba al enterarse de que su popular frase "suscríbanse a PewDiePie" había sido empleada por el autor de la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda. Allí, Swanson acusó a los empleados de YouTube de tener un "corazón maligno" y de "blandir el arma del poder del habla", prometiendo que estos "no durarán mucho tiempo más"."Cuando vaya a visitar su sede dentro de dos semanas, podré disparar a cualquier empleado saliendo del edificio, desde la comodidad de mi auto, ya que la Primera Enmienda [de la Constitución] me habilita para hacerlo", escribió debajo del mismo video.De acuerdo con las autoridades locales, Swanson asumió la autoría de dichos mensajes, aunque argumentó que con 'disparar' se refería a 'filmar' (en inglés, el verbo 'shoot' puede tener ambos sentidos). El hombre reconoció, además, que posee una pistola y que este mes condujo hasta la bahía de San Francisco (California) —donde se encuentra la sede de YouTube—, aunque no trascendieron mayores detalles al respecto.Se detalla que el acusado, que ya recuperó la libertad tras pagar una fianza de 100 mil dólares, estaba suscrito a canales dedicados al uso de armas y a la defensa personal, así como a otros de temática política ultraconservadora y de extrema derecha.