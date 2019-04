Hombre armado toma rehenes en un supermercado en Francia

Un hombre armado tomó como rehenes a varias personas al interior de un supermercado en la localidad de Bessé-sur-Braye en la tarde de este jueves.Las víctimas fueron liberadas una hora después de la aprehensión, tras presentarse en el lugar agentes de la Gendarmería francesa.Según medios locales, el secuestrador sería un cliente habitual quien estaba armado con un arma de fuego, sin que sea posible en este momento decir si es real.En el curso de los eventos, el atacante primero robó el cuchillo de un carnicero y tomó como rehén a un cliente y al director del Super U."Alrededor de las 15:45, un hombre de unos cincuenta años se acercó a un cliente y lo sostuvo del brazo, quería ir detrás de mi puesto, le dije que no era posible y allí tomó uno de mis cuchillos rebanadores. Cuando vi que él también estaba armado con una pistola, verdadero o falso, no sé, me escapé", comentó el carnicero del supermercado a la radio local Sweet FM.El atacante amenazó con suicidarse lastimando ligeramente su garganta con el cuchillo al momento de su detención.Todavía se desconocen sus motivos aunque el fiscal adjunto Yvon Ollivier, comentó que el ombre acababa de perder su trabajo y puesto su casa en venta.