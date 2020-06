Hombre arrolla y mata a su hijo de 3 años con un tractor agrícola

Escuchar Nota

Durango.- Al quedarse dormido su hijo de 3 años de edad, que cuidaba cuando realizaba su trabajo en la parcela, lo dejó sobre la pala de arrastre de la que el menor cayó al dar un brinco la unidad, siendo arrollado y muerto por su padre.



El fatal accidente se registró la tarde del martes en la localidad Atotonilco, municipio de San Juan del Río, Durango, según información proporcionada por personal de la Fiscalía General del Estado.



Sobre los pormenores de lo sucedido indicaron que el pequeño se encontraba en compañía de su padre de 32 años de edad, quien limpiaba unas tierras en donde labora, momento en el que el menor se quedó dormido.



Al no poder cargar a su hijo decidió acostarlo en la cuchara de arrastre del tractor de la marca John Deere, modelo 2017, color verde, el cual conducía, y al dar un salto el vehículo, accidentalmente el niño cayó al suelo, siendo impactado por el mismo.



Al ver el estado del niño solicitó apoyo y lo trasladaron en vehículo particular a la clínica de la comunidad Villa Unión, no siendo posible ya que arribó sin signos vitales.



Del deceso tomó conocimiento el agente del Ministerio Público y peritos del departamento de Servicios Periciales que trasladaron el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.



Con información de Telediario Laguna.