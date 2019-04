Hombre asesina a otro porque ‘parecía demasiado feliz’

En Turín, Said Machaouat, un italiano de origen marroquí, asesinó a puñaladas a Stefano Leo sólo por el "aire de felicidad" que la víctima tenía.Machaouat, de 27 años, fue detenido el domingo por asesinar a un joven de 33 en la ciudad de Turín sólo porque parecía "demasiado feliz". El suceso se produjo el pasado 23 de febrero, cuando Stefano Leo fue apuñalado en el cuello.Durante el interrogatorio, el presunto homicida confesó que Leo fue elegido al azar mientras caminaba por la ribera del río Po."Elegí a ese joven entre las muchas personas que pasaban porque parecía demasiado feliz, y no soportaba su felicidad", dijo el autor del asesinato.El presunto asesino reconoció que quería quitarle todas las aspiraciones, su familia y amigos.Francesco Rizzo, jefe de policía, señaló que el asesino, italiano de origen marroquí, pasaba por un mal momento personal, no tenía trabajo, dinero y ni siquiera una vivienda y dormía en un albergue, pero descartó que fuera un tipo de ataque terrorista.