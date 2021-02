Hombre ataca a machetazos a un perro pitbull por agredir a su chihuahua

Escuchar Nota

“Tenemos el compromiso moral de intervenir desde el momento que es delito el maltrato y crueldad a los animales en Tamaulipas merced a nuestra propuesta al Congreso del Estado que permitió adicional los artículos necesarios al Código Penal, con sanciones que van de dos meses a dos años de prisión”.



"Supuestamente mordió al perrito, y que según agonizaba, lo que fue mentira. Uno vive detrás del otro, mientras uno era más de casa y el otro más descuidado; en cambio el que murió, era un perro atendido que convivía con niños".

El propietario de un perrito chihuahualuego de que éste se fue contra su mascota. La situación se presentó en el sector Los Olivos.De acuerdo con los vecinos,. Fue en ese entonces cuando el propietario del can de raza pequeña sacó un machete y golpeó la cabeza al pitbull a tal grado deAl ver las heridas que le provocó el hombre, llevaron al can de raza grande a la veterinaria, pero, al ver su sufrimiento, el veterinario le aplicó laTras estos hechos,que agredió con machete al perro.Ante el suceso laante el Ministerio Público en Altamira.Ricardo Cruz Haro informó quepor la gravedad de sus heridas.El agresor del animal se encuentra plenamente identificado y se cuenta con al menosque observaron el momento en que el atacante infería las lesiones al animal a pesar de que le gritaban que se detuviera.Emma Cantú Ulloa, representante de Proani y perteneciente a la coalición estatal de Abogados Ambientalistas, dijo que el caso se presenta en medio de una situación tan sensible como lo esta siendo la pandemia.El llamado a la población es que no ser tan crueles, que la situación de confinamiento no permita este tipo de actos, que por el encierro; el señor quiso desatar su ira en el animal que fue llevado al veterinario y quien no dio esperanza para el can, determinando que lo más sano era dormirlo, pues perdía sangre y sufría.Información por Milenio