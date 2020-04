Hombre balea a guardia de seguridad por impedirle entrar a supermercado sin cubrebocas

Escuchar Nota

Puebla.- Un guardia de seguridad de un supermercado sufrió heridas de bala en ambas piernas tras oponerse a que un sujeto entrara en la tienda sin tapabocas.



Los hechos sucedieron en Cuautlancingo, Puebla, en la Bodega Aurrerá Express pocos minutos antes de las 22:00 horas del viernes 24 de abril.



La tienda está ubicada en el antiguo Camino Real a Cholula, entre las calles Real del Camino y Quetzalcóatl.



Los informes detallan que un sujeto llegó a la tienda para hacer sus respectivas compras, pero el guardia no lo dejó entrar porque no tenía cubrebocas.



Y es que la cadena de supermercados implementó que todos sus clientes porten cubrebocas al momento de hacer sus compras, para así evitar la propagación del Covid-19.



No obstante, el sujeto se molestó por lo que el guardia le pidió, por lo que se retiró, pero minutos después, llegó con otro hombre y se acercaron al vigilante para dispararle en al menos dos ocasiones.



Luego, se dieron a la fuga, mientras que el guardia de seguridad recibió la ayuda de los paramédicos y posteriormente fue trasladado a un centro médico privado.



Con información de Periódico Central