Hombre bipolar se cortó los genitales y los arrojó al inodoro en su hogar

Escuchar Nota

en su apartamento de Staten Island (NYC), reportó la policía de Nueva York.El compañero de vivienda del hombre no identificadoalrededor de las 11:45 a.m. del miércoles, en su apartamento en Main Street, Tottenville.La policía llegó y lo encontró con una herida auto infligida. Luego la víctimaLos socorristas confirmaron que tenía heridas en los genitales y encontraron una gran cantidad de sangre dentro del baño.La víctima le dijo a la policía que era, y que, dijeron las fuentes al New York Post