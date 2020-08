Hombre busca dirección en Google Maps y descubre infidelidad de su esposa

Escuchar Nota

Si no lo creen pregúntenle a un hombre de origen peruano quien no tuvo que contratar los servicios de un detective para descubrir que su esposa lo engañaba, sino que únicamente tuvo que hacer uso de una aplicación para saberlo.Y no, el pobre hombre no revisó los WhatsApp de su mujer o cualquier otra app como lo haría Lizbeth Rodríguez en ‘Exponiendo infieles’,En las imágenes se puede ver que la mujer de cabello rizado se encontraba sentada en una banca y a un hombre con su cabeza recostada en las piernas de ella.Pese a que Google Maps censura los rostros de las personas, la víctima de la infidelidad logró reconocer la ropa y el cabello de su esposa.Tras ello, y por obvias razones el hombre pidió el divorcio a su mujer al revelarle las capturas de pantalla que realizó en la aplicación, las cuales servían como prueba de su infidelidad.los usuarios han recordado la importancia de cuidarse de las aplicaciones móviles y nuevas tecnologías en caso de tener cosas que ocultar.Las imágenes de la infidelidad no solo sorprendieron al sujeto, sino que también a todo Internet al asegurar que ahora de Google Maps también se deben de cuidar, otros afirmaron que en estos tiempos ya no hay privacidad en las calles.Información de Radio Fórmula