Hombre carga hasta hospitales a enfermos de Covid ante falta de caminos

“Las personas que están enfermas no pueden caminar, hay gente que está muy grave y nosotros vemos la forma de cómo traerlos de su casita, y llevarlos hasta donde llega el vehículo. Es lo que siempre me ha gustado hacer: ayudar a la gente”, añade.

“No iba ganando mi carnal, iba auxiliando unas personas, para ir a ver a mi tío que está en Pachuca y quién sabe si alguien le puso el dedo o solito el transporte puso su retén ahí, y le quitaron su vehículo a mi carnal”, explicó.

Este hombre de 42 años comenzó a hacer esta labor para ayudar a sus vecinos y amigos que viven en zonas rurales apartadas, donde no es posible llegar por vehículos como ambulancias porqueMientras lo acompañamos por su ruta diaria, entre pequeños senderos cubiertos por el follaje de árboles de café y con la neblina hasta el suelo, el hombre comparte que para contactarloRoberto no es un hombre de mucha riqueza: vive en una humilde casa de dos plantas con su esposa e hijo, quienes por descabellada que les parezca la idea, lo apoyan en todo lo que hace por el otro, pues aunque les gusta el dinero, prefieren llenarse de las bendiciones que reciben de la gente a la que ayuda.“No te voy a decir que no, a todas las personas nos gusta el dinero, pero, vamos al hospital y ya lo que les recete el médico van y lo compran si es que tienen y si no, también veo cómo le hago y los apoyo”, expresa.Roberto también es músico; junto con su hermano y un amigo tocaban en fiestas y ferias patronales, pero con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se quedaron sin empleo.Ahora, Roberto solo espera que el gobierno le regrese su vehículo para continuar ayudando a la gente y así ayudarlos con su enfermedad, comparte Milenio