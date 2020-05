Hombre causa destrozos en tienda porque no lo dejaron pasar sin cubrebocas

Escuchar Nota

Tamaulipas.- La cuarentena y sus restricciones comienzan a hacer estragos sobre los ciudadanos de la zona sur, que todavía se resisten a acatar las disposiciones para ingresar a los comercios que están abiertos, el viernes por la tarde un hombre molesto porque no lo dejaron ingresar sin cubre bocas lanzó una piedra contra la puerta de cristal de una tienda de autoservicio en Altamira.



Los hechos se registraron a las 7 de la tarde en supermercado ubicado sobre la carretera Tampico Mante intersección con la Sexta Avenida, ahí los vigilantes están pendientes de que sólo ingrese una persona por familia, se use un tapabocas y los clientes se echen gel antibacterial en las manos.



Desde hace dos semanas el uso del tapabocas es obligatorio, sin embargo un hombre que pretendía entrar a comprar no lo llevaba puesto, todavía hay una parte de la población que se resiste a usar las medidas de prevención para evitar los contagios por coronavirus.



Ante la negativa del guardia para que pudiera ingresar a la tienda, el hombre se mostró molesto, según los testigos de los hechos tuvo una pequeña discusión y se retiró del lugar, sin embargo minutos después regresó al lugar, pero ahora armado con una piedra, que sin pensarlo lanzó contra las puertas de cristal de la tienda.



Los vidrios salieron volando, la gente que estaba cerca y los clientes escucharon el fuerte ruido que llamó la atención de todos y causó miedo a algunos de los presentes, los vigilantes corrieron para tratar de capturar al sujeto pero al parecer no lograron detenerlo.



Al único acceso al comercio llegaron más trabajadores que contrariados trataban de tranquilizar a los compradores y ver qué había sucedido, de inmediato llamaron al personal de limpieza para que recogiera los vidrios que quedaron tirados sobre la banqueta del establecimiento y el sitio donde se hace el filtro para ingresar, al principio se pensaba que alguien con una fila de carritos había estrellado los vidrios, pero los vigilantes comenzaron a argumentar que había sido una piedra, por fortuna no hubo personas lesionadas.



Con información de Milenio.